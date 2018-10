Cosmin Bîrlan are 23 de ani şi în urmă cu câţiva ani juca fotbal în tricoul Universităţii Craiova şi Pandurii Târgu Jiu până să-şi dea seama că poate câştiga mai mulţi bani din muzică.

Bîrlan a fost în lotul echipei Pandurii în cea mai bună perioadă a clubului, dar a decis să pună stop: “A fost una dintre cele mai frumoase perioade pentru că jucam pentru echipa mea de suflet şi am avut privilegiul de a fi antrenat chiar de Gheorghiţă Geolgău, fostul mare jucător al Ştiinţei. La 16 ani am plecat la Pandurii Târgu Jiu şi am prins lotul în perioada în care echipa juca în prima ligă, iar Pandurii erau pe locul doi în campionatul României”, declară fostul fotbalist... citeste mai mult