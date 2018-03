A 90-a ediție a premiilor OSCAR - la Hollywood

Gala de decernare a Premiilor Oscar, aflată în acest an la cea de-a 90-a ediţie, are loc astăzi, 4 martie 2018, la Dolby Theatre din Hollywood, fiind transmisă în direct de canalul american de televiziune ABC. Premiile Academiei Americane de Film vor recompensa, anul acesta, excelenţa în cinematografia anului 2017, în cadrul a 24 de categorii, la care se adaugă premiile onorifice, cele pentru realizări deosebite sau alte distincţii.

La ediţia din acest an a galei Oscar-urilor, vor urca pe scenă, în calitate de prezentatori, o serie artişti celebri, precum: Mahershala Ali, Chadwick Boseman, Viola Davis, Laura Dern, Jennifer Garner, Greta Gerwig, Tiffany Haddish, Tom... citeste mai mult

