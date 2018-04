A 8 – a ediție a Triadei MTB - AVRIG MOUNTAIN BIKE RACE              

21 – 22 aprilie 2018 A 8 – a ediție a Triadei MTB debutează în weekend la Avrig. Avrig Mountain Bike Race este pentru al 4-lea an consecutiv prima etapă din Triada MTB și va avea loc sâmbătă și duminică în orașul Avrig și pe dealurile din împrejurimi.

În acest an competiția se întinde pe două zile. Sâmbătă acțiunea este concentrată în grădina Palatului Brukenthal unde am amenajat un traseu destinat spectacolului. Vor fi probe scurte unde cei mai buni sportivi din țară vor da tot ce pot pentru a obține timpi care să îi...

