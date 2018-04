In prima etapa (8 – 26 martie) din calendarul inscrierii copiilor in invatamantul primar in anul scolar 2018-2019, au fost depuse si validate, la nivel national, 152.962 de cereri. Dintre acestea, au fost admise 151.959 de cereri, reprezentand 99,34% din solicitarile inregistrate, in timp ce 1.003 cereri (0,7%) au fost respinse deoarece nu contineau optiunea revenirii la scoala de circumscriptie.

Anul trecut, in prima etapa au fost admise 152.872 de cereri, adica 99,2% din cele 154.102 introduse si validate.

Din totalul celor 151.959 de cereri admise, 130.152 de cereri au fost admise la prima optiune facuta pentru scoala de... citeste mai mult

