963 kg de fructe in portbagajul masinii a unui barbat de 62 ani, fara a detine acte de provenienta a acestora

La data de 18 septembrie , politistii l-au depistat, pe raza municipiul, pe un barbat care transporta fructe fara a detine documente de provenienta a acestora.

Marti la ora 18:10, politisti din cadrul Politiei Municipiului Braila l-au oprit in trafic, pentru control, pe strada Calea Galati, din muicipiu, pe un barbat, in varsta de 62 de ani, in timp ce transporta cu un autovehicul cantitatea de 963 kg de fructe.

In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul nu detinea documente de provenienta a acestora.

In baza Legii 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, fructele au fost... citeste mai mult