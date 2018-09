900 de elevi din Cluj-Napoca vor avea autobuze dedicate exclusiv transportului catre scolile centrale

900 de elevi din Cluj-Napoca vor avea autobuze dedicate exclusiv transportului lor catre scolile centrale, autoritatile incercand in acest fel sa rezolve problema blocajelor care se produc in fiecare dimineata pe strazile care duc in centru. Autobuzele vor fi asteptate de profesori, in zona scolilor. Primarul Emil Boc a declarat, miercuri, la sedinta Consiliului Local, ca de acest transport dedicat vor beneficia intre 900 si 950 de elevi care locuiesc in cartierele municipiului Cluj-Napoca, dar invata la scoli din zona centrala. „Unul dintre proiectele din programul de bugetare participativa care il punem in... citeste mai mult