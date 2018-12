Fostul ministru al Muncii Olguța Vasilescu a vorbit, luni, despre legea pensiilor și despre posibilitatea ca ea să fie blocată și să nu poată intra în vigoare, așa cum li s-a promis milioanelor de români.

Mai exact, fostul ministru spune că este posibil ca Opoziţia sau preşedintele Klaus Iohannis să atace legea la CCR, pentru că se gândesc că vor urma la guvernare şi nu vor aplicarea acesteia, informează Antena 3.

„Această lege a reuşit, prin formula de calcul pe care am găsit-o şi pe care ştiţi foarte bine că am simulat-o un an de zile, să rezolve foarte multe dintre inechităţile... citeste mai mult

