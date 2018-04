90 de zile, sute de modificari ale Codului fiscal si 835 de acte normative adoptate In primele 3 luni din 2018, au fost modificate sau completate 120 de articole din Codul fiscal, iar, la 1 ianuarie 2018, a intrat in vigoare si OUG nr. 79 din 8 noiembrie 2017, prin care alte 97 de articole din Codul fiscal au fost modificate sau completate.

De asemenea, in primele 3 luni din 2018, prin 4 acte normative, au fost modificate sau completate 17 de articole din Codul de procedura fiscala, a atras atentia, ieri, Consiliul National al... citeste mai mult