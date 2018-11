How To Web 2018, cel mai important eveniment de tehnologie din Europa Centrală și de Est, se va desfășura pe parcursul a două zile, 19 și 20 noiembrie, la Teatrul Național din București. Blockchain, Inteligență Artificială, fintech, roboți software, smart mobility sau techdemocracy sunt unele dintre subiectele ce vor fi dezbătute de experți internaționali precum Daniel Dineș – CEO UiPath, Chris Wylie – fostul director de cercetare al Cambridge Analytica ori Andrius Biceika – Revolut.

Conferința este dedicată pasionaților de tehnologie și antreprenorilor IT și este structurată în cinci secțiuni cu peste 40 de prezentări, 6 masterclasses și 20... citeste mai mult

