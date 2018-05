Duminica, pe 29 iulie, romanii sunt chemati la referendum. Trebuie sa hotarasca daca Traian Basescu revine sau nu la Cotroceni, in functia de presedinte al Romaniei. Ziua de 29 iulie va ramane oricum in istorie: fie Basescu revine in fruntea tarii si...

7 EST, 23 Iulie 2012