Ziua de 9 Mai are în conștiința poporului român o triplă semnificație: proclamarea independenței de stat a României la 9 mai 1877, Victoria Coaliței Națiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial la 9 mai 1945 și Ziua Europei (sărbătorită din 1985).

Avem parte așadar în această zi de o triplă sărbătoare! Cea mai cunoscută dintre ele este cea declarată „Ziua Europei”.

În fiecare an, în data de 9 mai, întreaga Europă sărbătorește ziua continentului. Evenimentul are rolul de a marca și a promova rezultatele Uniunii Europene: pace, cooperare econimică, liberă circulație.

