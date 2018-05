80% dintre șoferii de taxi susțin aplicațiile agregatoare

În urma unui sondaj intern realizat săptămâna trecută în rândul șoferilor de taxi, am constatat că un procent de 80% dintre șoferii de taxi nu sunt de acord cu interzicerea aplicațiilor agregatoare prin adoptarea ordonanței de urgență pentru modificarea legii taximetriei.

În plus, șoferii de taxi și-au manifestat dezacordul față de măsurile propuse de COTAR deoarece aplicațiile agregatoare sunt doar un serviciu complementar dispeceratelor care, prin comenzile generate, aduc un venit în plus taximetriștilor.

Clever Taxi activează în 20 de orașe din România și astăzi, răspunde nevoilor a peste 800.00 de cetățeni

