Doodle-ul inițial are un buton de ”play” și vă permite să dați click pe cele 12 povești diferite. În plus, aveți posibilitatea să distribuiți poveștile pe Twitter și Facebook, cu hashtag #HerStoryOurStory.

Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită anual la data de 8 martie pentru a comemora atât realizările sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cât și discriminarea și violența care își fac încă simțită prezența în multe părți ale lumii. Ziua Internațională a Femeii a fost adoptată în 1977.

8 Martie - Ziua Internaţională a Femeii. Ce semnificaţie are această zi.

