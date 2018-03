Ziua de 8 Martie reprezintă o recunoaștere a drepturilor femeilor, ca urmare a mișcărilor sociale de acum 110 ani ale lucrătoarelor din industria textilă din New York.

Prima Zi Internațională a Femeii a fost desemnată pe 28 fe­bruarie 1909, de Partidul Socialist din Statele Unite drept o amintire a grevei din 1908 de la New York. Un an mai târziu, în 1910, Internaționala Socialistă, reunită la Copenhaga, a decis instituirea unei Zile Internaționale a Femeii, scopul fiind același: de recunoașterea mișcărilor sindicale din... citeste mai mult