Prima zi internaţională a femeii a fost desemnată pe 28 februarie 1909, de Partidul Socialist din Statele Unite drept o amintire a grevei din 1908 de la New York. Un an mai târziu, în 1910, Internaţionala Socialistă, reunită la Copenhaga, a decis instituirea unei zile internaţionale a femeii, scopul fiind acelaşi: de recunoaşterea mişcărilor sindicale din Statele Unite din 1908. Iniţial, nu s-a stabilit data exactă la care va fi sărbătorită Ziua Femeii. Aşa că, în Europa, a fost sărbătorită pentru prima oară pe 19 martie, în Austria, Danemarca, Germania şi Elveţia. Ziua de 8 martie a fost stabilită în 1913. Din acelaşi an, în Rusia, Ziua Femeii era sărbătorită în ultima duminică... citeste mai mult

