DIETĂ. Cu dieta cu apa, nicicand slabitul nu a fost mai usor! Iti trebuie vointa, dar nu si bani sau pastile-minune. Tocmai de aceea, mai este cunoscuta in popor si ca „dieta saracului”. In nicio luna vei avea cu 15 kilograme in minus. Suna bine, nu-i...

Antena 3, 23 Februarie 2019