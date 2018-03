Până în 2017, ziua de 8 Martie era una dedicată exclusiv ”Zilei Internaționalei a Femeii”. Din urmă cu un an însă, pe 8 Martie, fanii fotbalului din întreaga lume (în special cei ai Barcelonei), celebrează cea mai spectaculoasă întoarcere de scor din istoria Ligii Campionilor.

În urmă cu exact un an, pe Nou Camp, Barcelona a transformat o zi de 8 martie într-una dintre seriile care vor rămâne pentru totdeauna în istoria fotbalului la cel mai înalt nivel. Messi & co. au reușit, de-a lungul timpului, o mulțime de performanțe, câștigând tot ce se poate câștiga la nivelul echipelor de club, însă întoarcerea... citeste mai mult

