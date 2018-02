Raportul Organizatiei Natiunilor Unite privind resursele de apa arata ca, pana in anul 2030, cererea de apa potabila va creste cu 40 de procente. Un studiu din 2014 arata ca unul din patru orase se confrunta deja cu lipsa apei, informeaza ziare.com, citand Euronews.

Lipsa apei potabile va fi mai acuta in marile orase din cauza schimbarilor climatice si cresterii populatiei, se mai arata in studiu. In prezent, opt mari orase din lume se confrunta cu un deficit major de apa.

Cei 21 de milioane de locuitori ai orasului Mexico City...

