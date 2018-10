Vorbesc aproape în fiecare zi despre importanța unei diete echilibrate și curate. Adică sănătoase. Bineînțeles că este cu atât mai importantă în cazul copiilor. Și, dacă adulții își asumă dacă iau decizii care le afectează sănătatea, oricine ar trebui să facă un efort de dragul copiilor. Ei nu au nicio vină.

Copilul nu ia singur decizii în privința alimentației până la o anumită vârstă și, oricât am spune că are și gusturi proprii, de cele mai multe dintre ele sunt responsabili părinții. Desigur că la un moment dat intervine și anturajul dar în foarte mare măsură gusturile se educă. Plus că problema nu este... citeste mai mult