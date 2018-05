Veşti excelente pentru copii şi părinţi! În perioada 7 – 25 mai 2018 are loc cea de-a V-a ediţie a Laboratorului de Ştiinţe Bayer care aduce, în acest an, o premieră: este prima ediţie în format internaţional, ce va fi organizată atât în România, cât şi în Republica Moldova.

De proiect se vor bucura în acest an copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani din Bucureşti, Constanţa, Cluj Napoca, Iaşi, Timişoara şi Chişinău.

Fiecare incursiune în lumea amuzantă şi fascinantă a experimentelor ştiinţifice din domeniul biologiei şi chimiei durează 60 de minute şi le propune elevilor activităţi individuale şi de echipă. Sesiunile au... citeste mai mult

