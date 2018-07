8.000 Lei amenda pentru bucurestenii care nu reabiliteaza fatada cladirilor Bucurestenii care nu se conformeaza regulamentului privind reabilitarea fatadelor cladirilor, risca amenzi cuprinse intre 2.000 si 8.000 de lei.

In sedinta Primariei Bucuresti din 26 iulie se va dezbate Regulamentul de interventie cu privire la reabilitarea fatadelor pentru cresterea calitatii arhitectural ambientale a cladirilor in municipiul Bucuresti. In acest regulament sunt prevazute amenzi cuprinse intre 2.000-8.000 de lei pentru detinatorii de constructii, notificati, care nu respecta obligatiile ce le revin. Normele prevazute in regulament se... citeste mai mult