In aceste zile se implinesc 75 de ani de la tragicul eveniment numit “pogromul de la Iasi”, eveniment in care se estimeaza ca si-au pierdut viata omorati, schingiuiti, asfixiati, aproximativ 13.000 de evrei. In capitala Moldovei au fost organizate...

Jurnalul National, 29 Iunie 2016