75% din jucatorii de bingo online englezi sunt femei

Asa cum ii stim, britanicii fac studii despre o sumedenie de lucruri, asa ca nu este de mirare ca, in urma cu doi ani, s-au hotarat sa afle cateva detalii despre profilul jucatorului de bingo online. Iata ce au aflat acestia, potrivit unui articol publicat pe site-ul www.mirror.co.uk.

In conformitate cu informatiile relevate, se pare ca mai mult de o treime din jucatorii de bingo online au varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani, aspect oarecum surprinzator pentru britanici, tara in care jocul de bingo este asociat in general cu persoane aflate la o varsta mai inaintata. Asa ca, surpinzator sau nu, varstnicii reprezinta cel mai mic procent din totalul jucatorilor de bingo online din... citeste mai mult

