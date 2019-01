74 de ani de la inceperea deportarii germanilor in fosta URSS

Crima in miez de noapte in Roma. Sambata, 27 octombrie 2018, in jurul orei 23, un barbatul de 36 ani, de nationalitate romana si-a ucis fosta concubina cu cinci focuri de arma in plina strada, in capitala Italiei. Victima este o romanca de doar 23 de...

Info Braila, 17 Ianuarie 2019