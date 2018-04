71% dintre CIO sunt optimiști pentru perspectivele de afaceri din acest an

Conform IDC, 2017 a fost un an de cotitură pentru piața IT din România. Deși unele segmente – precum serviciile IT – au avut evoluții sub așteptări, anul trecut a fost marcat de schimbări vizibile în ceea ce privește modelul în care companiile furnizează și achiziționează tehnologie.

În ceea ce privește furnizorii de tehnologie, cele mai mari diferențe față de anii trecuți au fost reflectate într-o reconfigurare a clasamentului acestora. Pe măsură ce tehnologiile Cloud, Mobile, Analytics și Social devin mai mature, furnizorii de tehnologie identifică nișe sau pun în aplicare strategii noi care le aduc venituri semnificative, devansând jucătorii tradiționali din zona de... citeste mai mult

