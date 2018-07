Românca Simona Halep ocupă pentru a 38-a săptămână din carieră poziţia de lider al clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA).

Ea este pe 12 într-un clasament all-time al liderilor WTA, iar săptămâna viitoare va urca pe poziţia a 11-a, deţinută de franţuzoaica Amelie Mauresmo, la egalitate, cu 39 de săptămâni ca numărul unu WTA. Halep, campioană la Roland Garros şi finalistă la Australian Open în acest an, are un avans de peste 800 de puncte faţă de daneza Caroline Wozniacki, campioana de la Australian Open, iar pe poziţia a treia se află, la peste 2.000 de puncte, americanca Sloane Stephens, campioana de la US Open şi finalista de la Roland... citeste mai mult

