Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO) a analizat comportamentul românilor cu privire la afecțiunile hepatice în cadrul unui sondaj de opinie cu reprezentativitate națională realizat de CURS în perioada octombrie-noiembrie 2018.

Conform datelor, aproximtiv 70% (69%) dintre persoanele chestionate au răspuns că nu s-au testat niciodată pentru a depista dacă sunt infectate cu virusul hepatitic C. Doar un procent de 6% susține că a făcut un astfel de test în ultimul an. Acest lucru în ciuda faptului că peste 90% dintre români sunt conștienți de gravitatea hepatitei C.

