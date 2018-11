70 de tineri din medii dezavantajate beneficiaza de cursurile Scolii de Meserii CONCORDIA

70 de tineri din comunitati dezavantajate, cu varste intre 18 si 24 de ani, beneficiaza, prin proiectul „Scoala pentru o meserie, scoala pentru viata!“, de cursuri de pregatire in diferite meserii, cum ar fi cea de brutar, bucatar, ospatar, tamplar si lucrator in cultura plantelor. Cursurile sunt organizate pana in august 2019, la Ploiesti, in cadrul Scolii de Meserii CONCORDIA, apartinand Organizatiei Umanitare CONCORDIA. Proiectul este sustinut de Fundatia Vodafone Romania cu o finantare de aproximativ 200.000 de lei, prin programul ”Fondul pentru Fapte Bune”, si isi propune sa-i ajute pe tineri sa se integreze din punct de vedere profesional si... citeste mai mult