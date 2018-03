70,5% dintre romani considera ca au o stare a sanatatii foarte buna si buna Peste doua treimi (67,5%) dintre persoanele cu varsta de peste 16 ani care traiesc in Uniunea Europeana au apreciat in 2016 ca au o stare a sanatatii foarte buna si buna, romanii fiind peste media din UE din acest punct de vedere in conditiile in care 70,5% au apreciat ca au o stare a sanatatii foarte buna si buna, arata datele publicate de Eurostat.

Mai multe despre Uniunea Europeana, romani, europa, stare de sanatate Social citeste mai mult

acum 10 min. in Social, Vizualizari: 12 , Sursa: 9am in