Aceasta dieta te ajuta sa consumi doar alimente sanatoase si te ajuta sa pierzi rapid 5 kilograme in 7 zile. Micul dejun Bea un pahar de apa calduta in care sa adaugi 3 linguri de suc proaspat de lamaie inainte de micul dejun, in toate cele sapte...

Antena 3, 1 Mai 2018