7 strategii ca sa-ti faci firma mai atractiva pentru angajati si investitori Pentru un antreprenor aflat la inceput de drum, imaginea pozitiva a firmei nu inseamna numai atragerea mai multor oameni performanti in domeniul lor de activitate, ci si sansa de a aduce investitori mai puternici in proiect. Pentru ca o firma sa fie atractiva, trebuie sa ofere avantaje atat angajatilor, cat si investitorilor, sa fie la zi cu cerintele de pe piata si sa incerce sa devina un trendsetter local in domeniu.

1.... citeste mai mult