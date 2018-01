7 idei de afaceri in 2018 Inceputul anului 2018 este momentul perfect pentru a deveni anteprenor. Te-ai saturat sa lucrezi pentru altcineva? Vrei sa iti deschizi o afacere dar nu stii ce afacere ar merge? Pentru a deschide o noua afacere trebuie mai intai sa ai incredere in tine si o idee de afaceri viabila, o idee de afacere care sa iti permita accesarea de fonduri, o idee care sa aiba un impact asupra comunitatii tale si sa fie o afacere profitabila.

Anul 2018 este anul in care anteprenorii la inceput de drum au sansa de a scrie o noua fila in istoria anteprenoriatului. Mai jos veti gasi 7 idei de afaceri de succes in 2018.



Magazin de accesorii si... citeste mai mult