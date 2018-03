Portocala este renumită pentru conţinutul său bogat de vitamina C. Deşi nimeni nu-i poate contesta meritul, portocala având 82,7 miligrame de vitamina C, există şi alte alimente la fel de colorate şi delicioase care au acelaşi aport din această vitamină sau chiar o întrec. Iată şapte dintre ele:

1. Papaya - deşi nu este un fruct foarte consumat la noi, o papaya de mici dimensiuni (157 g) conţine 95,6 miligrame de vitamina C. În plus, acest fruct exotic mai conţine vitamina A, acid folic şi fibre.

2. Ardei gras roşu - 230 g de ardei gras roşu conţin 190,3 miligrame de vitamina C. Aceeaşi cantitate de...