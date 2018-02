Un studiu publicat de McAfee, companie specializată în protecţia împotriva atacurilor informatice, şi de centrul de reflexie Center for Strategic and International Studies (CSIS), arată că, anual, criminalitatea cibernetică provoacă economiilor din întreaga lume pierderi de aproximativ 600 de miliarde de dolari, 0,8% din PIB mondial, în creştere faţă de aproximativ 445 de miliarde de dolari în 2014.

Suma crescut în ultimii trei ani din cauză că piraţii informatici adoptă rapid noi tehnologii. Un rol aparte îl are şi răspândirea criptomonedelor, relatează Agerpres.

Băncile rămân ţintele predilcte ale piraţilor informatici, iar Rusia, Coreea de Nord şi Iranul... citeste mai mult