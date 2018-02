6 remedii terapeutice cu urzici

Urzicile se foloseste in medicina datorita continutului bogat in vitaminele A, B2, C si K, clorofila, mucilagii si substante azotoase care tonifica si revigoreaza organismul, indepartand astenia de primavara. Substanta care irita pielea este formata din acid formic, o enzima si o toxina.

Cu un asemenea potential vindecator, nici nu e de mirare ca urzicile au o multitudine de recomandari terapeutice.

Iata cateva remedii terapeutice cu urzici:

1. Remediu cu urzici pentru colon iritabil

Se recomanda sucul de urzici. Acesta se obtine prin mixarea frunzelor si un pahar cu apa care se... citeste mai mult

