Iată de ce este bine să mănânci kiwi mai des:

Este cea mai bună sursă de vitamina C

Crezi sau nu, kiwi conţine o cantitate mai mare de vitamina C decât portocalele sau lămâile.

După cum probabil ştii, vitamina C ajută la întărirea sistemului imunitar şi previne îmbolnăvirea, mai ales răceala şi gripa. În primul rând, vitamina C lupta împotriva viruşilor şi a bacteriilor şi împiedică pătrunderea lor în organism. În al doilea rând, are un efect pozitiv şi asupra dinţilor, oaselor, ţesuturilor şi vaselor de sânge. Un singur kiwi asigură 240% din consumul... citeste mai mult

