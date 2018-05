6 din 10 angajati romani isi aleg viitorul angajator in functie de reputatie Aproape 64% dintre respondentii care au participat la un sondaj realizat recent de eJobs Romania au declarat ca reputatia unei companii este unul dintre cele mai importante criterii in functie de care decid sa-si depuna CV-ul in vederea angajarii. Doar 2,3% dintre candidati cred ca brandul de angajator nu conteaza in alegerea unui viitor loc de munca.

azi, 00:36 in Social