Vă prezentăm datele oficiale după soluționarea contestațiilor la examenul de bacalaureat: Situația celor 270 de note contestate: 1. note modificate în minus - 76 2. note modificate în plus - 159 3. note peste 5 scăzute sub 5 - 6 4. note sub 5 mărite...

Ziarul de Iasi, 6 Septembrie 2017