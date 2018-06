Un numãr de 510 firme din judetul Vaslui au iesit de pe piatã in primele patru luni ale acestui an. Conform datelor Oficiului National al Registrului Comertului, 114 firme au fost suspendate, 84 au fost dizolvate, in timp ce 312 au fost radiate. În aceeasi perioadã, intreprinzãtorii vasluieni au inregistrat 519 firme. Tinerii antreprenori din judet au infiintat in luna aprilie 2018 douã societãti comerciale. În total, la aceastã datã sunt inregistrate 316 SRL-D, din care 299 sunt in functiune si 17 radiate. Firmele au ca domenii de activitate constructiile de clãdiri... citeste mai mult