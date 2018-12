Azi s-a decis: zile libere de Crăciun 2018 şi zile libere Revelion 2019.Guvernul a transformat zilele de 24 şi 31 decembrie în zile libere legale pentru bugetari. În acest an, Crăciunul pică într-o zi de marţi.

Zilele libere legale de Crăciun 2018 sunt 25 şi 26 decembrie. Acestea vor cădea chiar la începutul ultimei săptămâni din an, marţi şi miercuri. Însă dacă se mai acordă o zi liberă de la stat (luni), am putea avea o mini-vacanţă de 5 zile.

Urmează cele două zile nelucrătoare de Revelion, 1 şi 2 ianuarie, care... citeste mai mult

