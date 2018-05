5 trucuri folosite de comercianti la prezentarea produselor, de care clientii nu isi dau seama Multi ar crede ca scopul principal al unui comerciant este de a atrage clientul in magazin. In realitate, scopul este de a-l face pe client sa plece din magazin cu o gama variata de produse achizitionate. Iar acest lucru nu se intampla accidental. In clipa in care vei intra intr-un spatiu comercial, vei vedea ordinea in care sunt asezate produsele si organizarea din magazin. Ceea ce nu iti dai seama imediat este ca... citeste mai mult