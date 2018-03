Mai jos va prezentam o lista cu cinci produse alimentare pe care este mai bine sa le eviti a le cumpara si consuma, daca vezi ca provin din China:

Pestele cod

Pestele cod, asemenea pestelui tilapia, are o calitate net inferioara. Acesta creste in propriile reziduuri. Mai mult de 50% din pestele cod vine din China. Spunem asta in conditiile in care aproape 90% din pestele vandut in Romania este din import, potrivit bzi.ro.

Sucul de mere din China

China se afla chiar in capul listei tarilor producatoare de mere la nivel mondial, dar si prima tara care nu asigura masurile corespunzatoare de verificare a prezentei... citeste mai mult

