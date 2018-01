Vestea buna este ca exista mai multe modalitati de a tratament in afara medicamentelor obisnuite. Este adevarat ca unele boli, cele grave, nu pot fi tratate decat cu medicamentatie, insa exista si afectiuni minore ce pot fi tratate printr-o dieta corespunzatoare.

Iata 5 alimente-medicament si in ce conditii pot fi folosite:

1. Antibiotic: Usturoiul

Usturoiul are o binemeritata reputatie de antibiotic natural. Un studiu realizat de catre Universitatea East London a descoperit ca alicina din usturoi a reusit sa “omoare” bacterii care au supravietuit mai multor... citeste mai mult

ieri, 22:43 in Sanatate, Vizualizari: 36 , Sursa: Realitatea in