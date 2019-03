Bineînțeles că poți să fii slab sau să slăbești și fără să faci mișcare. Nu vei avea, însă, acel aspect tonifiat care mie una îmi place foarte mult. Plus că am mai vorbit despre faptul că mișcarea e sănătate curată pentru organism. La fel cum o mașină bună, ținută pe loc, nefolosită, se strică, așa și corpul nostru, fără mișcare, începe să scârțâie, mușchii se atrofiază, carnea se lasă și căpătăm aspectul de flasc, încep să ne doară toate etc.

Știu, însă, că nu e ușor să-ți schimbi stilul de viață. Nu degeaba sedentarismul a devenit o problemă atât de răspândită în secolul în care trăim. Dăm mereu vina pe programul încărcat, seara picăm pe canapea doborâți de stres și de lene.

