5 modalitati pentru a te pozitiona in fata competitiei Cu siguranta este dificil sa te pozitionezi pe primul loc cu businessul tau, mai mult, sa te mentii acolo. Indiferent de industria in care activezi, de cifra de afaceri, este important sa te concentrezi in mod constant asupra competitiei, in caz contrar risti sa pui in pericol longevitatea afacerii. Pentru a te adapta schimbarilor din piata si mediului competitiv, iata mai jos cateva modalitati pentru a culege laurii succesului.

1. Cunoaste competitia Afla cine sunt concurentii businessului tau, ce ofera si care este propozitia lor unica de vanzare (unique... citeste mai mult