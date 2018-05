Vineri, 04 Mai, 11:46

CSMS Poli Iași vrea să producă surpriza campionatului luni seară, în Copou, chiar dacă n-au nicio victorie în actualul play-off.

CSMS Poli Iași - FCSB se joacă luni, de la 20:45, și e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look TV. Doar că Flavius Stoican are probleme serioase de efectiv. "Din păcate, Qaka vine după o accidentare, d-asta n-a jucat nici cu Astra. A început antrenamentele separate, dar șansele ca el să joace sunt destul de mici. Îmi doream să-l am pe teren pentru că este un jucător foarte bun, dar vom vedea la ora meciului care va... citeste mai mult

acum 54 min. in Sport, Vizualizari: 25 , Sursa: Gazeta Sporturilor in