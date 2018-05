5 idei de afaceri de pus in practica chiar in cartierul tau

Complexurile rezidentiale care apar ca ciupercile dupa ploaie ofera numeroase oportunitati nu doar viitorilor proprietari care sunt in cautarea unor locuinte, dar si investitorilor. Micii antreprenori, sau chiar si cei cu dare de mana si cu experienta in domeniu pot sa profite de aceasta ocazie si sa isi inceapa afaceri “de cartier”.

Studiind piata, am identificat care sunt cele mai profitabile 5 idei de business-uri pe care le poti pune in aplicare chiar in cartierul tau!

Salon de infrumusetare

Daca ai norocul sa fii printre primii investitori in zona unui complex rezidential, atunci ar fi o idee buna sa investesti... citeste mai mult