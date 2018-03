5 factori esentiali care pot prezice viitorul unui business Succesul unui business nu depinde doar de profitul pe care il raporteaza anual. Longevitatea, capacitatea de inovare, perceptia publicului despre businessul respectiv, precum si modul in care reuseste sa isi surclaseze competitia pe piata in care activeaza sunt indicatori care pot anticipa viitorul unei companii si modul in care ea va evolua in urmatorii ani.

Construirea unui brand si a unei companii capabile sa supravietuiasca oricarei schimbari economice, sociale sau tehnologice tine de cateva criterii esentiale, scrie Bizjournals. O afacere capabila sa... citeste mai mult