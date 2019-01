5 exercitii de slabit pentru picioare 1. Genuflexiune cu greutate in maini Pentru acest exercitiu vei avea nevoie de o greutate, pe care o iei si o tii in fata pieptului cu ambele maini. Dupa aceea, departeaza picioarele si indreapta varfurile picioarelor spre exterior. Ramai in aceasta pozitie si executa 1 sau 2 seturi de genuflexiuni a cate 15 repetari fiecare. 2. Fandare cu greutati in maini Si la acest exercitiu vei avea nevoie de greutati. Stand in picioare, tine in fiecare mana o greutate si fa un pas inainte (insa nu foarte mare pentru a nu te suprasolicita). Dupa aceea, coboara piciorul din spate pana ajungi cu genunchiul aproape de sol. Este important ca... citeste mai mult

acum 47 min. in Sanatate, Vizualizari: 16 , Sursa: Adevarul in