Sucul de varza, consumat rece sau cald, are numeroase beneficii.

Calmeaza durerile

Cu suc de varza (la temperatura camerei) se pot unge incheieturile, pentru o mai mare eficienta in alungarea durerii. In cazul durerilor persistente, se recomanda suc cald. Se bea cate o jumatate de pahar, de doua-trei ori pe zi.

Detoxifiaza organismul

Cea mai importanta proprietate a sa este de dezintoxicare, avand o afinitate deosebita pentru toxine, pe care le atrage si le elimina, contribuind la curatarea organismului de “deseurile” care intretin boala.

